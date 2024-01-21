Поліція встановила нападників, які 14 січня намагались увірватись до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. Про це повідомила пресслужба нацполіції.

20 січня працівники поліції Києва провели ряд слідчих дій з порушниками. У них вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які записувалося вчинення правопорушення.

У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування, – додали в Нацполіції

Нагадаємо, ввечері 14 січня зловмисники прийшли до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, намагалися ввірватися до його помешкання, вимагали, щоб той «пішов служити», налякали його матір та сусідів.

Перед тим, як піти, нападники залишили повідомлення на дверях, де назвали журналіста «зрадником».

За 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал «Карточный Офис» опублікував пост, у якому стверджувалося, що невідомі — нібито військові, які «приїхали з «нуля» на ротацію, щоб передати повістку журналісту».

У свою чергу журналіст 1+1 Євген Плінський на сторінках свого аккаунту Фейсбук заявив:

Сподіваюсь, що Нацпол на цьому не зупиниться, а наступним кроком слідчих буде візит до адміна ТГ каналу “Карточный офис” Сергія Іванова який і виклав зазначене відео в мережі. Про це свідчать не лише мої заяви, але й публічні висловлювання Народних депутатів, та медіаекспертів. Треба з’ясувати, чи є Іванов замовником, чи лише черговим посередником?

Раніше до до того народна депутата Марʼяна Безугла заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявила, що телеграм «Карточний офіс» ведеться двома ведучими ютуб каналу Ісландія Володимиром Петровим та Сергієм Івановим.

Відносно Володимира Петрова комік Тимошенко зробив публікацію у соцмережі Х де репостнув відео на якому Володимир Петров бере інтервʼю у Graham Phillips.

Graham Phillips у 2014 році СБУ депортувала за межі України Грема Філліпса, як співробітника російських пропагандистських каналів, оскільки його діяльність суперечила інтересам національної безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу. З 26 липня 2022 знаходиться під санкційним списком Великої Британії.

У інтервʼю Володимир Петров дякує за можливість його проведенню Джону Трасту та закликає підписуватись на його сторінку у фейсбук.

Детектор медіа у своєму розлідуванні встановили, що Джон Траст – є оператором 17 каналу.

17 канал звинуватили к причетності до вбивства Павла Шеремета, бо саме вони засняли факт підриву авто на якому їхав Павло, заявляючи, що випадково зʼявились на місці подій.

У цьому ж інтервʼю Володимир Петров розповсюджує російський наратив, що українські війська обстрілюють окуповані сепаратистами території міст де вбивають лише мирне населення.

Інтервʼю 2016 року, це вже після трагедії у Іловайську, обстрілу цивильних кварталів Маріуполя, Дебальцево та Донецького аеропорту.