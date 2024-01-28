Вчора в соцмережах з’явився відеоролик з концерту епатажного гурту “Хамерман знищує віруси”. Концерт був проведений на гірськолижному курорті Драгобрат.

Подію висвитліли різні користувачі соцмереж, зокрема – телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи і “Труха”.

Журналіст Віталій Глагола виклав відео з концерту “ХЗВ”, зазначивши:

“І до вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом – дуже багато запитань. Але найбільше запитань до власників закладу.”

Телеграм-канал “Труха”, відомий історіями з поширенням фейків, також опублікував пост про концерт гурту.

“Обстановка в готелі на курорті Драгобрат. Що саме відбувається – незрозуміло”, – написали у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що український гурт “Хамерман знищує віруси” було створено ще у 1996 році. Незмінними учасниками гурту є Володимир Пахолюк та Альберт (Олег) Цукренко.

Альберт Цукренко, лідер гурту, поза музикальним амплуа, є журналістом “Громадського Телебачення” та веде музичний подкаст на Ютуб-каналі цього медіа.

Сам гурт популярний своїм переважно провокаційним репертуаром, що може викликати обурення. Згадаємо пісню “Кличко”, де в нецензурній манері висміюється постать теперішнього мера Києва. Або ж пісню “Україна – це ми”, де в приспіві є рядки: “Україна – це я / Україна – це ми / Самогубців не хоронять / Із нормальними людьми”.

З приводу ситуації навколо вечірки на Закарпатті – загалом суспільство відреагувало з іронією та розумінням, бо знайомі з особливим творчим підходом “ХЗВ”.

Зважаючи на це, аудиторія “Трухи” під постом про “голу” вечірку написала близько 1000 коментарів, більшість з яких – висміювання названого телеграм-каналу за нерозуміння контексту (скріни з коментарями – нижче).

Звернемо також увагу, що до ситуації з “голою” вечіркою на Закарпатті гурт “ХЗВ” спричиняв скандали чимало разів.

Наприклад, у 2018 році проти “ХЗВ” було заведено справу в прокуратурі за “хуліганство після виступу на фестивалі Porto Franko”.

Гурту, як бачимо, вже не вперше доводиться стикатися з хейтом. Чим закінчаться цей скандал – забудеться або загостриться – поки невідомо.