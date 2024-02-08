Про це президент повідомив у своєму Телеграм каналі:

«Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов’язково переможемо! Слава Україні!», – написав президент.

«Відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда», – повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зокрема президент зазначив, що провів десятки розмов із командирами різного рівня: бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача.

Щодо нового командувача, Зеленський оголосив, що призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.

«Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України», – повідомив президент Володимир Зеленський.

«2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України!», – наголосив президент.

Валерій Залужний також прокоментував зміни в керівництві ЗСУ:

«Перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом», – написав Залужний.

Також він зазначив, що під час зустрічі із Зеленським була важлива та серйозна розмова, на якій було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Валерій Залужний висловив вдячність усіх, хто був поруч – команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

Інформація про звільнення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного почала ширитись Мережею ще 29 січня, а обговорення тривали й досі. Про це писали всі українські і західні ЗМІ та, звичайно ж, російські пропагандисти, а українці щодня чекали вечірнього звернення Зеленського, щоб знати, чи не оголосить президент про відставку Залужного. Раніше прессекретар Зеленського факт звільнення категорично спростував.

Першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію одразу підхопили та далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда».Користувачі Мережі зробили висновок, що мова про спростування інформації стосовно звільнення головнокомандувача ЗСУ

Протягом дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа і депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що президент Володимир Зеленський на ставці оголосить про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Тим часом, українські та світові ЗМІ також попереджали про те, що указ на звільнення головкома вже готовий.

Газета The New York Times із посиланням на власні джерела опублікувала статтю, в якій йшла мова про те, що, мовляв, український уряд просто відклав звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через витік даних про відставку. За їх інформацією, Київ вирішив відкласти це рішення, коли ця новина потрапила в ЗМІ. Як зазначає видання, ще однією причиною було й те, що уряд не знайшов заміни Залужному.

Тим часом видання The Economist опублікували статтю з роздумами про те, хто б міг зайняти крісло головкома. За їх думкою кандидатів було двоє: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А згодом додають, Буданов в останню мить від пропозиції відмовився. За словами видання The Times, власне, і Сирський не прийняв пропозицію Володимира Зеленського. Тож, на їх думку, ці дві відмови й змусили тоді президента відступитися.

Як писав Bild, тоді Зеленський дійсно намагався усунути Залужного, проте проти виступили Буданов і Сирський.

2 лютого The Washington Post з посиланням на власні джерела заявили, що і Джо Байден вже в курсі про звільнення Валерія Залужного. За даними видання, у Вашингтоні мали можливість наполегливо закликати Зеленського переглянути це рішення, проте вирішили цього не робити.

Отже, американські чиновники не підтримують, але і не будуть заперечувати та визнають, що дане рішення мав ухвалювати саме Зеленський.

Соцмережами ширилась інформація про те, що офіційне рішення президент повідомить на ставці. Однак за результатами ставки ніяких кадрових рішень не відбулося. Натомість ключовими аспектами обговорення під час Ставки стали ситуація на фронті, виробництво дронів і снарядів та фортифікаційні споруди.

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного вже 4 лютого:

«Це кадрове питання. Питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країною», – говорить президент в інтерв’ю італійському Rai1.

Зеленський зазначив, що має на увазі ротацію цілої низки державних керівників, не лише у військовому секторі.

За його словами, якщо Україна хоче перемогти, то важливо рухатися в одному напрямку і мати правильну позитивну енергію. А таке рішення називає перезапуском.

«Я розмірковую над цією заміною, але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину… Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії.», – додає президент.

Про те, до яких наслідків призведе відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, думки експертів розділяються. Одні вважають, що опозиційні політики скористаються можливістю організувати контрольовані хвилювання всередині країни. Інші ж впевнені, що такі зміни на краще й свіжий погляд може допомогти змінити ситуацію на фронті в кращу сторону.

Система управління має ефективно працювати, а кадрові зміни при цьому є звичайним процесом.

Розмірковуючи про те, чи не зіграє звільнення Валерія Залужного на руку росії слід згадати заяву російської пропагандистки Маргарити Симонян, яка підкреслила, що повідомлення про відставку Залужного в будь-якому випадку «хаос… корисний росії».

Тож, маємо не забувати, що війна все ще траває, та не дати москві скористатися наслідками рішення про відсторонення Валерія Залужного від обов’язків головнокомандувача.