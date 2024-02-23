Сьогодні на сторінці президента України Володимира Зеленського в мережі Х було опубліковане відео з навчаннями українських пілотів на F-16. Навчання відбуваються на території Данії, зйомка датується лютим 2024 року.

“Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день”, – підписав відеоролик Зеленський.

Один з військових визнав, що спершу система здавалася незрозумілою й нереальною до інтегрування в Україну. Нараз очевидно: вона спрощує роботу, економить час і допоможе ЗСУ просувалися вперед.

“Якщо хочемо розвиватися як країна, як структура в Повітряних силах, ми повинні черпати ей досвід в них країнах, які давно вже переступили ей етап”, – каже Ігор.

В Міноборони Данії, в свою чергу, нещодавно повідомили: очікується, що перші датські винищувачі F-16 будуть передані Україні цього літа, заявили в міжнародній коаліції ВПС, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тренування пілотів на F-16 і підготовку до передавання Україні перших літаків.