Перша збірка поезій Максима Рильського, “На білих островах”, побачила світ ще у 1910 році, коли йому було всього 15 років.
Проте початком власного шляху в літературі він вважав збірку “Під осінніми зорями” з 1918 року. У 1920-х він став членом групи “неокласиків”, до складу якої входили інші відомі поети, але всі вони пізніше стали жертвами політичних репресій.
Слова відомого поета відлунюватимуть у серцях кожного українця й по наш час:
- Ліні Костенко сьогодні 94 роки
- Nvidia представила “найпотужніший у світі” чип для штучного інтелекту
- Ліндсі Грем закликав українських депутатів ухвалити закон про мобілізацію