19 березня 1895 року з’явився на світ видатний поет і громадський діяч Максим Тадейович Рильський.

Перша збірка поезій Максима Рильського, “На білих островах”, побачила світ ще у 1910 році, коли йому було всього 15 років.

Проте початком власного шляху в літературі він вважав збірку “Під осінніми зорями” з 1918 року. У 1920-х він став членом групи “неокласиків”, до складу якої входили інші відомі поети, але всі вони пізніше стали жертвами політичних репресій.

Слова відомого поета відлунюватимуть у серцях кожного українця й по наш час: