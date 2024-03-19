Незважаючи на те, що Ліна Василівна не веде активно соцмережі та блоги, її твори продовжують цитувати, а сама вона постійно включається до списків найвидатніших українців.

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

Вірші Ліни Костенко публікували журнали в Чехословаччині, газети в Польщі, і лише зрідка — в Україні. На ім’я Ліни Костенко наклали табу у видавничому світі. Аргумент – політична позиція авторки.

“Марудне діло — ювілей, всі пера вмочені в єлей”, — так сама Костенко іронізує над ажіотажем, який щорічно виникає до її день народження.