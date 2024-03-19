У Nvidia зазначають, що платформа Blackwell, яка містить супутній софт, призначена також для надшвидких обчислень, що допоможуть здійснити прориви в обробці великих обсягів даних, інженерному моделюванні, автоматизації проєктування електроніки, квантових обчисленнях і генеративному ШІ.

«Генеративний ШІ є визначальною технологією нашого часу. Blackwell є двигуном цієї нової промислової революції. Працюючи з найдинамічнішими компаніями світу, ми реалізуємо перспективи ШІ для кожної галузі», — зазначив Дженсен Хуанг.

Apple, Microsoft і Amazon також розробляють чипи з підтримкою ШІ, проте продукти основних конкурентів Nvidia поки що не можуть зрівнятися за потужністю та ефективністю навіть із чипом H100, випущеним 2022 року.

«Протягом трьох десятиліть ми прагнули до прискорених обчислень з метою створення трансформаційних проривів, таких як глибоке навчання та штучний інтелект», — також сказав засновник і генеральний директор NVIDIA.