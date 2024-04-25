Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів ФСБ, які діяли у Херсоні. Зловмисники коригували ракетні удари Росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню. У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню”, – зазначили в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.

“На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» ФСБ в одному з російських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони. Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів”, – йдеться у повідомленні.

Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.

На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора