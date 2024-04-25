Про це повідомляє Служба безпеки України.
“Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню. У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню”, – зазначили в СБУ.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.
Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.
“На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» ФСБ в одному з російських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони. Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів”, – йдеться у повідомленні.
Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.
На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).
Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора