Причиною стали падіння продажів Gucci через новий підхід до стилю від креативного директора

Капіталізація французької групи Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent) впала на 15% або на 7,2 млрд євро. Причиною стали новини про те, що продажі товарів Gucci в першому кварталі впали на 20%. Це найбільше внутрішньоденне падіння протягом останніх 30 років історії Kering

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння продажів Gucci пов’язують з тим, що “строкаті” елементи одягу втрачають прихильність у китайських покупців. Це стало найбільшим падінням для компанії з 1992 року.

Рівень продажу Gucci різко впав у Китаї та Азійсько-тихоокеанському регіоні, які є ключовими ринками для бренду. Минулого року з цього регіону частка доходів Gucci складала 35% від прибутку Kering.

Загалом рівень продажу Kering, якій також належать бренди YvesSaintLaurent і Balenciaga, знизиться приблизно на 10% за перший квартал 2024 року, заявили в компанії. Після відкриття торгів акції Kering опинилися на останньому місці в індексі Stoxx 600.

У конкурентів – LVMH і Hermes – справи кращі внаслідок широкого портфеля та унікального продукту (елітні сумки).