Про це сказала Ганна Васик в інтерв’ю Суспільному.
Вона наголошує, що багато хто уявляє армію як щось дуже небезпечне та смертельне, хоча це не завжди так.
“Весь той рівень страху, який ми маємо в суспільстві, пов’язаний із уявленням про те, що військо, армія нібито тотожні до смерті. Що нібито як тільки ти йдеш в армію, ти або відразу, або через короткий час загинеш. Війна різна, армія теж дуже різна. Не кожен військовослужбовець чи військовослужбовиця – це штурмовик чи штурмовичка, чи піхота.
З 62 тисяч жінок, які зараз служать в силах оборони України, лише 5 тисяч воюють в зоні ведення бойових дій”, – зазначила вона.
Ганна Васик також вказує на відсутність зрозумілої системи ротацій, що викликає занепокоєння у громадян. Вона закликає до забезпечення ротації, особливо для фахівців, які вже пройшли бойові дії.
“На момент початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями люди, які в цивільному житті були фахівцями в дуже різних цивільних професіях. І зараз і досі ці люди, вже два роки, сидять в окопах.
А системі потрібні ці фахівці – HR-и, IT-ці, управлінці. Важливо зараз цих людей висмикнути з окопів. Вони вже своє відвоювали в активних бойових діях. І допоки в них не потекли соплі і слюні від шостої контузії, треба хоча б на моменті четвертої-п’ятої їх звідти забрати і поставити на тилові посади виконувати необхідну роботу”, – сказала Ганна Васик.
Васик підкреслює, що громадяни, які можуть бути мобілізовані, повинні прийняти активну роль у своєму майбутньому, навчатися та розглядати можливість контрактної служби.
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