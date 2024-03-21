Ганна Васик, військовослужбовиця, вважає, що страх перед мобілізацією в значній мірі походить від неповного розуміння громадянами, як може виглядати служба у війську.

Про це сказала Ганна Васик в інтерв’ю Суспільному.

Вона наголошує, що багато хто уявляє армію як щось дуже небезпечне та смертельне, хоча це не завжди так.

“Весь той рівень страху, який ми маємо в суспільстві, пов’язаний із уявленням про те, що військо, армія нібито тотожні до смерті. Що нібито як тільки ти йдеш в армію, ти або відразу, або через короткий час загинеш. Війна різна, армія теж дуже різна. Не кожен військовослужбовець чи військовослужбовиця – це штурмовик чи штурмовичка, чи піхота. З 62 тисяч жінок, які зараз служать в силах оборони України, лише 5 тисяч воюють в зоні ведення бойових дій”, – зазначила вона.

Ганна Васик також вказує на відсутність зрозумілої системи ротацій, що викликає занепокоєння у громадян. Вона закликає до забезпечення ротації, особливо для фахівців, які вже пройшли бойові дії.

“На момент початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями люди, які в цивільному житті були фахівцями в дуже різних цивільних професіях. І зараз і досі ці люди, вже два роки, сидять в окопах. А системі потрібні ці фахівці – HR-и, IT-ці, управлінці. Важливо зараз цих людей висмикнути з окопів. Вони вже своє відвоювали в активних бойових діях. І допоки в них не потекли соплі і слюні від шостої контузії, треба хоча б на моменті четвертої-п’ятої їх звідти забрати і поставити на тилові посади виконувати необхідну роботу”, – сказала Ганна Васик.

Васик підкреслює, що громадяни, які можуть бути мобілізовані, повинні прийняти активну роль у своєму майбутньому, навчатися та розглядати можливість контрактної служби.