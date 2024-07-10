Цієї ночі російська армія завдала удару по енергообʼєкту Рівненщини.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергообʼєкт на Рівненщині”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зазначили, що в окремих районах регіону відбувалося знеструмлення побутових та промислових споживачів.

Однак наразі енергоживлення всіх споживачів відновлено. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що на місці працюють відповідні служби. Серед цивільних поранених немає.

“Уночі під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об’єкт критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали. Спокійного усім дня”, — написав він.