Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російські сили поцілили по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство й агрофірма, а також лінії електропередач. Частина абонентів залишилася без елентроенергії.

За уточненою інформацією, через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда. Поранені дві жінки 51 та 61 років. Їм була надана необхідна медична допомога, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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