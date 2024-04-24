У ніч проти 24 квітня російські війська вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Застосували важку артилерію та дрони-камікадзе різних типів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російські сили поцілили по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство й агрофірма, а також лінії електропередач. Частина абонентів залишилася без елентроенергії.

За уточненою інформацією, через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда. Поранені дві жінки 51 та 61 років. Їм була надана необхідна медична допомога, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.