Протягом минулої доби 11 населених пунктів Запорізької області перебували під вогнем противника, який використовував безпілотні літальні апарати різних модифікацій, ракетно-артилерійське озброєння та артилерію.

Це було повідомлено начальником Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Іваном Федоровим.

147 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також зафіксовано 6 обстрілів ракетно-артилерійськими системами залпового вогню, які обрушилися на Гуляйполе, Левадне та Роботине.

Також було здійснено 275 артобстрілів по різних територіях області, зокрема по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Вербовому, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці, Малим Щербакам та П’ятихаткам.

“Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали”, — зазначив Федоров.