В Одесі стався вибух до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибух відбувся о 8:09, а оголосили повітряну тривогу зразу після вибуху.

Повідомлення від Повітряних сил свідчило про ракету, яка летіла до Одещини.

Однак відбій було оголошено о 8:29.

Усі подальші оновлення стосовно ракетних ударів, що поступили на Одещину, були надані від голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, Олега Кіпера.

Попередньо — без травмованих, повідомив керівник ОВА Кіпер.

О 9:08 стало відомо, що російські сили направили керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря до Одещини, проте вона була знищена силами протиповітряної оборони над морем.