Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Вибух відбувся о 8:09, а оголосили повітряну тривогу зразу після вибуху.
Повідомлення від Повітряних сил свідчило про ракету, яка летіла до Одещини.
Однак відбій було оголошено о 8:29.
Усі подальші оновлення стосовно ракетних ударів, що поступили на Одещину, були надані від голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, Олега Кіпера.
Попередньо — без травмованих, повідомив керівник ОВА Кіпер.
О 9:08 стало відомо, що російські сили направили керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря до Одещини, проте вона була знищена силами протиповітряної оборони над морем.
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