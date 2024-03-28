Зранку 28 березня у Запоріжжі російські війська вдарили безпілотниками по приватних будинках, у місті є постраждалі. У Харкові лунали вибухи вночі.

Про вибухи й постраждалих в Запоріжжі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повідомляється, що в Запоріжжі 2 жінки поранено.

Уламки ворожих беспілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Рятувальники загасили полумʼя. Інформацію уточнюють.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов на сторінці у Telegram повідомив про те, що місто було атаковане “шахедами”.

Внаслідок удару у Київському районі зруйновано ресторан, вибито шибки у будівлях.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місцях влучань працюють екстрені служби.