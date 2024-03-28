Про вибухи й постраждалих в Запоріжжі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Повідомляється, що в Запоріжжі 2 жінки поранено.
Уламки ворожих беспілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Рятувальники загасили полумʼя. Інформацію уточнюють.
Також міський голова Харкова Ігор Терехов на сторінці у Telegram повідомив про те, що місто було атаковане “шахедами”.
Внаслідок удару у Київському районі зруйновано ресторан, вибито шибки у будівлях.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місцях влучань працюють екстрені служби.
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