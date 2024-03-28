Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень», – зазначив він.

«Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику.

Проте зараз, за словами міністра, говорити про підвищення зарано.

«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки – ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову.

Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів», – додав Герман Галущенко.