Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».
«Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику.
Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень», – зазначив він.
Проте зараз, за словами міністра, говорити про підвищення зарано.
«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки – ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову.
Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів», – додав Герман Галущенко.
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