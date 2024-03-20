Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму каналі в Telegram.
Згідно з повідомленням, інцидент стався на дорозі між Садовим та Антонівкою.
За попередньою інформацією, в результаті обстрілу загинули два чоловіки у віці близько сорока років.
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