Уранці 20 березня 2024 року російські військові обстріляли цивільні автомобілі у передмісті Херсона.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму каналі в Telegram.

Згідно з повідомленням, інцидент стався на дорозі між Садовим та Антонівкою.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу загинули два чоловіки у віці близько сорока років.