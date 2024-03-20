Згідно з ними, фінустанови будуть змушені інформувати клієнтів про одностороннє продовження споживчих кредитів. Зміняться зокрема вимоги до переддоговірного сповіщення споживачів та договірних відносин з надавачами фінпослуг.

Про це йдеться у постанові НБУ.

Так, договірні умови фінустанов зі споживачами будуть доповнені обов’язком повідомляти клієнтів про пролонгування в односторонньому порядку терміну користування кредитами за договорами про кредити у формі кредитування банківського рахунку чи кредитної лінії, що надаються банками.

У Нацбанку очікують, що виконання відповідних зобов’язань посилить захист прав та інтересів споживачів фінпослуг.

“Окреме інформування споживачів про порядок повернення кредиту передбачене для небанківських кредитодавців — страховиків, які надають споживчий кредит у межах та під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою”, — йдеться у повідомленні.

На приведення діяльності банків і небанківських фінустанов у відповідність до затверджених змін відвели перехідний період в один місяць.