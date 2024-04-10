Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

Сторони обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, запланованого на червень цього року.

«Поспілкувався з Віолою Амхерд і подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема, за сьогоднішнє рішення про виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України. Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саміт продовжить попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі.

Також сторони домовилися продовжувати тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру для України.