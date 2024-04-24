Депутат Європарламенту від ультраправої партії “Словацькі патріоти” Мирослав Радачовський під час засідання 24 квітня випустив білого голуба, заявивши, що таким чином бажає миру “усьому світу, росіянам і українцям”.
Про це повідомляє Reuters.
Під час засідання Європарламенту у Страсбурзі Радачовський просто посеред виступу дістав із сумки білого голуба, якого випустив у залу засідань.
“Я хотів би випустити цього голуба на волю як символ миру, як символ того, що Європа потребує миру. Нехай цей голуб об’єднає всіх нас”, – прокоментував він.
Дії Радачовського гостро розкритикували його колеги. Французька депутатка від “Зелених” Кароліна Руз вказала, що словацький євродепутат порушив правила Європарламенту.
“Він використав тварину, заховану в його поясній сумці, як звичайний предмет, лише для того, щоб зробити сьогодні заяву про мир. Що ви збираєтеся зробити, щоб повернути цю тварину, пане? Де добробут тварин у жесті цього оратора? Я вважаю це абсолютно неприйнятним”, – сказала Руз.
Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн пізніше сказав, що про інцидент повідомить голові органу, й висловив сподівання, що з голубом “усе буде добре”.
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