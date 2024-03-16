Добровольці РДК взяли у полон як мінімум 25 російських військових під час операцій у Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус (РДК), який бере участь у рейді на Бєлгородську та Курську області РФ, заявляє про взяття у полон 25 російських військових.

Бійці РДК показали тих, кого взяли у полон. А також звернулися до губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова із закликом зустрітися й забрати полонених.

Окрім того, російські добровольці спростували інформацію про нібито масштабні втрати своїх бійців та військової техніки, про що заявило Міноборони РФ.