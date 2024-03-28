Про це заявив радник із комунікацій Білого Дому Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки.

Білий дім закликає спікера Палати представників США Майка Джонсона “бути лідером” і винести на розгляд законопроєкт із допомоги Україні. Наразі, за словами Кірбі, спікер створює перешкоди для голосування допомоги Україні.

“Спікер Джонсон сам казав, що він хоче підтримувати Україну, що він розуміє, що це в інтересах нашої нацбезпеки, і що він виступає за це. Тепер він створює перешкоди для просування цього питання. Це має він коментувати. Але, якщо ви вважаєте (і він казав, що вважає), що в інтересах нашої національної безпеки – підтримувати Україну, то ви маєте вчинити правильно. Будьте лідером, яким спікер Палати Представників має бути, і винесіть це на голосування, схваліть це, і надішлімо це обладнання до України, в руки українським солдатам, де воно і має бути”, – заявив Кірбі в інтерв’ю журналісту Голосу Америки Михайлу Комадовському.

На питання, чи ухвалить Конгрес США допомогу після Великодня, коли повернеться до роботи після канікул, Кірбі не став прогнозувати, але наголосив, що час для цього давно настав:

“Я не можу передбачити дії Палати представників. Це буде залежати від спікера Джонсона, і це нагода для нього продемонструвати лідерство. Ми знаємо, що якби він виніс законопроєкт на розгляд, за це б рішуче проголосували, і українські командири на полі бою мали б зброю та спроможності, необхідні для кращого захисту, зокрема на сході, на Донбасі, де російські війська продовжують намагатися просуватися на захід від Авдіївки. Тож вже давно настав час для того, аби ми мали змогу надати Україні додаткову безпекову допомогу, давно настав час схвалити цей запит на додаткове фінансування”, – зазначив представник Білого дому.

Кірбі також нагадав, що попри затримку із голосуванням у Конгресі, Пентагону напередодні вдалося знайти кошти на новий пакет для України.

Окрім того, він додав, що майбутнє України – в НАТО, але для цього Київ має “зробити ще багато роботи”. Кірбі нагадав Україні про необхідність боротьби з корупцією.

“Сполучені Штати робитимуть все можливе, щоб Україна була спроможною продовжувати захищати себе після конфлікту. НАТО очевидно є в майбутньому України, питання лише – щоб потрапити туди, для цього має бути зроблено ще багато роботи, зокрема, в антикорупційних зусиллях“, – сказав Джон Кірбі.