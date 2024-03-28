Сьогодні, 28 березня, через обстріли РФ української критичної інфраструктури Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.

Про це повідомила Місія України при НАТО.

Зазначається, що зустріч скликана за ініціативи української сторони сьогодні, 28 березня. Засідання відбулося у штаб-квартирі Альянсу.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив союзникам про наслідки російських атак і заходи реагування, які застосовує Україна. Міністр також закликав країни – члени НАТО надати державі додаткові системи ППО, ПРО та ракети до них.

Міністр оборони України пізніше розповів у соцмережі X, що під час Ради Україна-НАТО надав поглиблений огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України.

“У цьому питанні важлива підтримка партнерів. Це врятує тисячі невинних життів. Чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становлять для держав – членів НАТО, які межують з Україною“, – написав Умєров.

Він підкреслив, що основну увагу на засіданні приділили посиленню української ППО й нещодавнім масованим ударам РФ.

“Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує 9 кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражали військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру“, – додав очільник оборонного відомства України.