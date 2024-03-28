Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві зауважили, що рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання різних видів речового майна та засобів захисту для Збройних сил України, зокрема, зимової форми, бронежилетів тощо.

Згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов’язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Щобільше, деякі контрагенти поставили частково неякісний товар, або зовсім не привезли частину товару, оплачену за договором.

У звʼязку з цим оборонне відомство звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості неякісного та непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне поставлення. Міноборони також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами

Іноземні постачальники з вимогами Міноборони не погоджувались. На їхню думку, відхилений товар був належної якості. Водночас, затримка або непоставка товару були нібито спричинені форс-мажорними обставинами.

“Арбітраж задовольнив позови Міноборони. У своїх рішеннях арбітри визнали правомірною відмову Міноборони від неякісного товару та були одностайними щодо відсутності форс-мажорних обставин. За рішеннями арбітражу, кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню Міноборони“, – зазначили в оборонному відомстві.