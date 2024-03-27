Про це в інтерв’ю DW повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ.

За його словами, у Берліні вирішено здійснювати поставку боєприпасів Україні у три етапи, і нинішнє постачання буде виконано в рамках першого з них.

На другому етапі, у середньостроковій перспективі, Німеччина вирішила підтримати чеську ініціативу та взяти на себе витрати на закупівлю 180 тисяч снарядів, які будуть передані Києву у другій половині поточного року.

На довгострокову перспективу, на додаток до плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу. З якою саме країною укладено угоду, Фройдінґ поки відмовився відповідати.

На його думку, Україна зараз найбільше потребує для успішного відбиття російської агресії «артилерійських снарядів, боєприпасів та ракет для сучасних систем ППО, а також броньованих бойових машин».