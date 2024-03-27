Колишній президент США Дональд Трамп почав продавати Біблію «Боже, благослови США» своїм прихильникам, поки сам перебуває у боргах через судові справи. Одна така книга коштує 59,99 долара.

Про це повідомляє Associated Press.

Варіант Біблії Трампа, крім перекладу версії короля Якова, містить копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності та Клятви вірності, а також рукописний приспів пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх заходах.

«Усі американці повинні мати Біблію у своєму будинку, і у мене їх багато. Це моя улюблена книга. Я пишаюся тим, що підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні змусити Америку знову молитися», — сказав Трамп.

На сайті з продажу книг стверджують, що продукт «не є політичним і не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією».

У мережі стала вірусною добірка відеороликів різних років, у яких кандидат у президенти США говорить про Біблію і, серед іншого, туманно відповідає на прохання процитувати який-небудь улюблений вірш. Відео в соцмережі X опублікував американський журналіст Рон Філіпковскі.

Старт продажу Біблій стався на тлі новин про те, що Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через зростання судових витрат. Трамп протистоїть чотирьом кримінальним обвинуваченням разом та кільком цивільним.

Нагадаємо, у понеділок Дональд Трамп отримав відстрочку від апеляційного суду Нью-Йорка, який погодився відкласти стягнення у розмірі 454 млн доларів, котрі той заборгував у справі про цивільне шахрайство.