Цю інформацію оприлюднило Міністерство інфраструктури.
Згідно з повідомленням відомства, документ був вперше представлений у 2023 році, після широких консультацій з експертами, міжнародними партнерами та представниками асоціацій органів місцевого самоврядування.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підкреслив, що децентралізація стимулює формування ефективного місцевого самоврядування, найбільш адаптованого до потреб людей у демократичному суспільстві.
“Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами й українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість.
Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформи”, — наголосив посадовець.
Уряд визначив ключові заходи для реалізації реформи, серед яких зміни в законодавстві, підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, а також розбудова місцевої демократії та залучення громадян до управлінських процесів на місцях.
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