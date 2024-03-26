Уряд України затвердив Дорожню карту децентралізації на 2024-2027 роки, яка визначає подальші кроки для впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство інфраструктури.

Згідно з повідомленням відомства, документ був вперше представлений у 2023 році, після широких консультацій з експертами, міжнародними партнерами та представниками асоціацій органів місцевого самоврядування.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підкреслив, що децентралізація стимулює формування ефективного місцевого самоврядування, найбільш адаптованого до потреб людей у демократичному суспільстві.

“Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами й українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість. Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформи”, — наголосив посадовець.

Уряд визначив ключові заходи для реалізації реформи, серед яких зміни в законодавстві, підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, а також розбудова місцевої демократії та залучення громадян до управлінських процесів на місцях.