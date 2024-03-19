Чехія намагатиметься доставити боєприпаси до України якнайшвидше

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Він визначив, що виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу та розширення виробничих можливостей. Враховуючи термінову потребу України у боєприпасах, Чехія шукає можливості доставки їх найшвидше.
Петр Павел також очікує, що в найближчому майбутньому в Європі буде можливо виробляти необхідну кількість боєприпасів.
«У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому», – додав президент Чехії.
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