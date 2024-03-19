Чехія намагатиметься доставити боєприпаси до України якнайшвидше

Президент Чехії, Петр Павел, заявив про намагання країни доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо".

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Він визначив, що виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу та розширення виробничих можливостей. Враховуючи термінову потребу України у боєприпасах, Чехія шукає можливості доставки їх найшвидше.

Петр Павел також очікує, що в найближчому майбутньому в Європі буде можливо виробляти необхідну кількість боєприпасів.

«У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому», – додав президент Чехії.