Про це повідомляєтья у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що за даними Центрвиборчкому РФ, під час “виборів” Путін набрав рекордні відсотки голосів, зокрема в тимчасово окупованих регіонах України.
На пресконференції за підсумками “виборів” він висловив здивування такими високими результатами у цих регіонах, цинічно заявив, що такі результати свідчать про “вдячність за російський захист” та обіцяв “захищати” тимчасово окуповані території зусиллями Росії.
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