Російський президент-диктатор Володимир Путін намагається скористатися заявленими рекордними рівнями явки виборців та підтримкою його кандидатури на посаду президента для створення інформаційних умов, спрямованих на подовження війни в Україні.

Про це повідомляєтья у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за даними Центрвиборчкому РФ, під час “виборів” Путін набрав рекордні відсотки голосів, зокрема в тимчасово окупованих регіонах України.

На пресконференції за підсумками “виборів” він висловив здивування такими високими результатами у цих регіонах, цинічно заявив, що такі результати свідчать про “вдячність за російський захист” та обіцяв “захищати” тимчасово окуповані території зусиллями Росії.