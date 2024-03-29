Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після чергового масованого обстрілу України з боку Росії вночі 29 березня.

“Цієї ночі Росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення”, — сказав голова уряду.

В Міненерго розповіли, що вночі Росія обстріляла об’єкти теплової генерації на Дніпропетровщині, а також вдарила по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, через що пошкоджено обладнання.

“Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання. Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)”, — йдеться у повідомленні.