Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після чергового масованого обстрілу України з боку Росії вночі 29 березня.
“Цієї ночі Росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення”, — сказав голова уряду.
В Міненерго розповіли, що вночі Росія обстріляла об’єкти теплової генерації на Дніпропетровщині, а також вдарила по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, через що пошкоджено обладнання.
“Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання. Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)”, — йдеться у повідомленні.
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