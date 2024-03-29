“Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу “кинджал”. Усі 11 безпілотників воїни ПвК “Захід” знищили. Ракети, на жаль, збити не вдалося”, — повідомив Козицький.
Як зазначив чиновник, зокрема, уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури в області. Загиблих та поранених внаслідок ударів немає. Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
- ППО знищила 84 ракети і дрони, якими атакувала Росія, — командувач Повітряних сил.
- Під російськими нічними ударами були 10 областей, по меддопомогу звернулися 6 людей, включаючи дитину, — МВС.
- Росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК, попередньо, поранено енергетика, повідомили в компанії.