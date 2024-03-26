Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
Затриманим зловмисником є місцевий житель, який після захоплення Ізюма добровільно вступив до окупаційної «філії МВС РФ».
Перебуваючи на «посаді», колаборант допомагав загарбникам фабрикувати справи проти учасників руху опору в регіоні. Для цього він здавав російським окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті й чинили спротив кремлівському режиму.
Після звільнення Ізюма колаборант намагався переховуватися, проте Співробітники СБУ викрили злочинні дії фігуранта. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено «посвідчення МВС РФ» та інші докази незаконної діяльності.
Суд призначив зловмиснику 12 років тюрми з конфіскацією майна.