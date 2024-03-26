Сьогодні, 26 березня, Кабінет міністрів України схвалив ряд кадрових змін.

Зокрема, призначив Артура Добросердова Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це інформує представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, також призначено:

Приходька Руслана Вікторовича заступником Міністра у справах ветеранів України;

Фархадова Фархада Габіловича заступником Міністра у справах ветеранів України;

Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;

Чеснокова Андрія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;

Рясну Вікторію Олександрівну заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

Також погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін звільнив:

Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.