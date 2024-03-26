Зокрема, призначив Артура Добросердова Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це інформує представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, також призначено:

  • Приходька Руслана Вікторовича заступником Міністра у справах ветеранів України;
  • Фархадова Фархада Габіловича заступником Міністра у справах ветеранів України;
  • Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
  • Чеснокова Андрія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
  • Рясну Вікторію Олександрівну заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

Також погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін звільнив:

  • Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
  • Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

 

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