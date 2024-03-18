"Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання", – зазначив прем'єр-міністр

Глава українського уряду Денис Шмигаль підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року.

Про це стало відомо з інтерв’ю Шмигаля для Euractiv.

“Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської Ради на найближчому засіданні (цього тижня) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року“, – заявив Шмигаль.

Минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС.

Також прем’єр-міністр додав, що попри те, що Голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, буде зроблено все можливе, щоб це відбулося раніше, одразу після перемоги.

Він сказав, що Україна виконає своє “домашнє завдання” дуже швидко: це не займе понад два роки.

Наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня.