Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ, що перебувають на Запорізькій АЕС, чули вибухи на різній відстані від станції.

Про це йдеться у доповіді генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Поки що нам вдалося стабілізувати ситуацію, але, як ми знову побачили минулого тижня, ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно вразливою. Ми не можемо дозволити собі послабити пильність ні на секунду», — сказав Гроссі.

Експерти продовжують чути вибухи щодня протягом останнього тижня на різних відстанях від станції. Кілька разів, йдеться в повідомленні, звуки долинали з близької відстані — імовірно, від артилерійських пострілів, що виходили з території станції.

Двічі протягом останніх днів було чути постріли зі стрілецької зброї. Крім того, зазначає МАГАТЕ, у середу на майданчику спрацювала сигналізація повітряної тривоги, тож довелося відкласти запланований візит експертів до сховища сухого відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.