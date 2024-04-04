Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3 квітня у Брюсселі провів зустрічі з главами МЗС Великої Британії, Угорщини, Нової Зеландії та Фінляндії.

Про зустріч із високим представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем Дмитро Кулеба повідомив у мережі Х.

Обговорювався пошук систем Patriot та постачання боєприпасів для України.

“Особливу увагу ми приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС з метою збільшення виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі”, — зазначив український міністр.

Також Кулеба зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом і написав про це у мережі Х.

Міністр МЗС оцінив готовність Великої Британії підтримати амбітні рішення “Групи семи” щодо заморожених російських активів.

З міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто Кулеба обговорив позитивну динаміку у відносинах двох країн і сподівається на більш конструктивний розвиток подій.

З міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен український міністр обговорив підписання безпекової угоди і зміцнення повітряного щита України.

“Ми обговорили подальший шлях її реалізації, а також кроки щодо зміцнення повітряного щита України”, — написав Кулеба.

Крім того, він також обговорив поставки систем Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії.