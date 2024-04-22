Про це повідомило посольство США в Україні у соцмережі Х.
“Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною”, – йдеться у повідомленні.
Посольство США в Києві вітає двопартійну делегацію Конгресу США — Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана.
20 квітня нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону, який передбачає понад 60 млрд дол. на підтримку України. Сенат США має розглянути у вівторок законопроєкт про допомогу Україні, схвалений Палатою представників.
- The New York Times розповіла, чому спікер Джонсон зрештою погодився на допомогу Україні
- Депутат Бундестагу: Допомога США Україні може бути останньою
- Допомога США дасть Україні перепочинок, але цього недостатньо для наступу, — Bloomberg