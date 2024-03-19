Лояльність, ідеологічна сумісність та електоральна сила – показники, за якими Трамп оцінює можливих кандидатів, йдеться в матеріалі

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп виключив свого колишнього конкурента Вівека Рамасвамі, відомого антиукраїнськими заявами, із праймериз.

Однак Трамп запропонував розглянути його кандидатуру на посаду в уряді, зокрема, міністра внутрішньої безпеки.

Як зазначається в джерелі, експрезидент нібито особисто сказав Рамасвамі, що він не буде кандидатом на посаду віцепрезидента. Йдеться, що деякі соратники вважають Рамасвамі «ідеальною кандидатурою» на цю посаду, бо він має великий досвід публічних виступів, а також є сином індійських мігрантів, що може допомогти в питаннях міграційної політики.

Bloomberg повідомляє, що відсторонений спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті розглядається як головний кандидат на посаду голови адміністрації Білого дому.