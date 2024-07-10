Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що подія трапилася на пункті пропуску з Румунією.

“Під час огляду багажника автівки прикордонники спільно з представниками митниці виявили скрипку з маркуванням «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», яка ймовірно становить культурну та історичну цінність”, йдеться у повідомленні.

Скрипку вилучили представники митниці, інструмент спрямували на експертизу.

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