Зокрема це квартири у Львові, будинок у престижному передмісті та земельні ділянки. Майно нібито подарували її батьки.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Офіційно у власності Олександра Ганущина є лише стара батьківська хата з маленькою ділянкою у закарпатському місті Рахів, яку він успадкував у березні 2021 року.

Тоді як його дружина — Соломія — є власницею численної нерухомості, отриманої у подарунок від своїх батьків, кажуть журналісти.

72-річна теща експосадовця Надія Томинець, що мешкає у невеличкому гірському селищі Бориня і працює у місцевій лікарні, за минулі два роки стала власницею семи ділянок у Карпатах загальною площею 8,3 га.

Зокрема, їй належить майже п’ять гектарів землі у селі Урич на околицях фортеці Тустань, давньоруської пам’ятки, навколо якої розвивається туристичний бізнес.

За ділянки в Уричі вона заплатила 227 тисячі грн, хоча в договорах купівлі-продажу оціночна вартість більшості з них вища. Окрім того, як кажуть журналісти, зараз реальна сукупна вартість цих ділянок становить близько 8,5 млн грн.

У розслідуванні йдеться, що вона також володіла двома квартирами у центрі Львова, які у 2021 році подарувала донці. Ще раніше жінка подарувала їй будинок із кількома ділянками у Брюховичах — престижному передмісті Львова.

«Я ціле життя працюю! Я працюю лікаркою і на землі працюю! І чоловік 17 років у Португалії був на заробітках! Невже я не маю права придбати ці ділянки?», — сказала Томинець у коментарі журналістам.

У розмові з NGL.media Ганущин відкинув припущення про його причетність до появи цього майна.

Його свіжі декларації приховані через статус військовослужбовця.