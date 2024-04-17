Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода”.
За даними Військово-повітряних сил Румунії, персонал 57-о авіабази імені Михаїла Когелничану, що розташованої неподалік міста Констанца, повідомив про проліт трьох дроеів у проміжку між 22:30 та 00:30.
Виявлені безпілотники “були невеликими, найімовірніше, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті”.
“Відповідно до процедур, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки повітряного простору, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася”, — йдеться у повідомленні ВПС Румунії.
Речник міністерства оборони Румунії Константин Спіну сказав “Радіо Свобода”, що дрони заглушили за допомогою електроніки, аби вони не становили небезпеки для військового об’єкта.
У зв’язку з інцидентом командування авіабази звернулося до Військової прокуратури, а військова частина ініціювала службову перевірку.
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