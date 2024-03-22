Енергетики протягом доби повернули світло для понад 1 мільйона споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли та мережеві обмеження; заживлено 310 тисяч споживачів у Харкові; усіх шахтарів, які були у знеструмлених шахтах, виведено на поверхню, — Міненерго.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Дніпропетровщина: залишаються відключеними 25,5 тисячі абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Запоріжжя: залишаються без напруги 137 абонентів. Також з технологічних причин вимикалися 5924 споживачі – усіх заживлено.

Львівщина: всі 2,5 тисячі споживачів, які знеструмлювался внаслідок ранкового удару, заживлені.

Одещина: залишаються без світла 177 тисяч споживачів, які тимчасово знеструмлені через мережеві обмеження. Увечері через значні пошкодження та навантаження на систему введено екстрені відключення світла.

Сумщина: енергетики відновили повітряну лінію, що була пошкоджена, заживлено 1200 споживачів. Залишаються без напруги 6940 споживачів у 73 населених пунктах.

Харківщина: Енергетики повернули світло 310 тисячам поживачів м. Харків.

Залишаються без напруги 360 тисяч споживачів. Заживлена вся критична інфраструктура міста. Тривають відновлювальні роботи. Споживачі Харківської області, яким вимикали постачання через ранковий обстріл обласного центру, заживлені.

Хмельниччина: заживлено всіх споживачів, які вимикалися внаслідок ракетного обстрілу. Однак на період вечірнього максимуму споживання вводяться мережеві обмеження: відключено 30,8 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.