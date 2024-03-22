За попередніми даними, енергетикам знадобиться близько доби, щоб відновити постачання електроенергії для всіх побутових споживачів після масованої атаки РФ на енергетичні об'єкти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані переважно проти енергетичної інфраструктури України, з ураженням близько 20 підстанцій та електростанцій, у тому числі ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах.

Шмигаль повідомив, що світло повертатимуть у три етапи:

“Перший – заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап – заживлюємо населення. Третій етап – заживлюємо промисловість. Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів”, — розповів прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що енергосистема України залишається цілісною і працює стабільно завдяки додатковому захисту енергетичних об’єктів.

Ремонтні бригади працюють цілодобово для якнайшвидшого відновлення електропостачання до домогосподарств.