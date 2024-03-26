Дехто з найближчого оточення кремлівського лідера не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на чотири джерела, близькі до Кремля.

Люди з оточення Путіна повідомили виданню, що немає жодних доказів причетності України до стрілянини.

“Чотири особи з близькими зв’язками до Кремля стверджують, що немає доказів про участь України. Путін був присутній на обговореннях, де посадовці згодилися, що немає зв’язку з Києвом, але й далі наполягає на використанні трагедії, щоб спробувати згуртувати росіян навколо війни в Україні”, — повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. За попередніми даними, загинуло 139 людей.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що теракт у Підмосков’ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Також Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.