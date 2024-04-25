Про це повідомляє Telegram-канал президента.
Зеленський, за його словами, заслухав велику й детальну доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Він доповів про необхідність прикриття енергетичних, соціальних, безпекових, транспортних об’єктів у країні “всіма доступними” Україні засобами — ППО та РЕБ.
“Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації”, — повідомив президент.
Також на Ставці обговорили зведення з фронту — основні напрямки ведення бойових дій, дії українських сил та імовірні дії РФ, забезпечення війська всім необхідним.
Зеленський додав, що Україна продоужє підсилювати власних виробників. Зокрема, влада працює з партнерами, щоб виготовляти озброєння завдяки іноземним інвестиціям.
“Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період”, — розповів президент.
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