Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Захист, за його словами, був основним питанням.

Про це повідомляє Telegram-канал президента.

Зеленський, за його словами, заслухав велику й детальну доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він доповів про необхідність прикриття енергетичних, соціальних, безпекових, транспортних об’єктів у країні “всіма доступними” Україні засобами — ППО та РЕБ.

“Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації”, — повідомив президент.

Також на Ставці обговорили зведення з фронту — основні напрямки ведення бойових дій, дії українських сил та імовірні дії РФ, забезпечення війська всім необхідним.

Зеленський додав, що Україна продоужє підсилювати власних виробників. Зокрема, влада працює з партнерами, щоб виготовляти озброєння завдяки іноземним інвестиціям.

“Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період”, — розповів президент.