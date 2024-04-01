Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна очікує від Китаю "чітких сигналів" Росії у зв'язку з війною в Україні.

Про це зазначив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час візиту до Пекіна, як повідомляє Le Dauphine.

“Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай вочевидь відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом“, – наголосив Сежурне.

Le Dauphine пише, що західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.

“Як я вже казав вам, міністре, ця війна стосується усієї міжнародної спільноти“, – сказав французький міністр своєму китайському колезі, який не згадав конкретно про війну в Україні у своєму вступному слові на початку пресконференції.

Він також підкреслив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.

“Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм“, – додав міністр.