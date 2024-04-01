Про це в етері національного телемарафону “Єдині новини” повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
“Наімовірніше, тут комплекс причин, дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають “калібри”, і перезавантажуватися “калібрами”, оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах”, — сказала Гуменюк.
За її словами, на сьогодні ракетоносіям РФ складно добиратися до бухт тимчасово окупованого Севастополя. Кожна така спроба пов’язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів.
Через це, продовжує речниця, російські окупанти активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими бонами (плавучими загородження, які служать для обмеження поширення будь-чого поверхнею води).
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