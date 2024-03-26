Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив 26 березня, що його країна незабаром почне поставку Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar, про які було оголошено ще у січні цього року.

Лекорню заявив про цю допомогу під час презентації стратегії озброєнь Франції.

За словами міністра, Франція, Україна та Данія домовилися про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Франції швидко почати їх поставки, задовольняючи нагальні потреби України в боротьбі з Росією.

Також Лекорню зазначив, що у 2024 році Франція зможе виробити 100 тисяч 155-міліметрових снарядів, з яких 80 тисяч буде передано для України, а 20 тисяч — для власних потреб французької армії.