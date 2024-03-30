Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі росіяни вдарили по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками, які запустили із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Дев’ять ворожих “Шахедів” знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
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