Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що російські нафтопереробні заводи є законною ціллю ударів України.

Про це Годжес заявив у інтерв’ю ВВС.

Коментуючи повідомлення ЗМІ, що американська влада начебто просила Україну припинити удари по російських НПЗ, генерал висловив сподівання, що це неправда. Водночас він зауважив, що, “на жаль, у це можна повірити”.

“І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. НПЗ є законними цілями“, – сказав Годжес.

За його словами, погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об’єктах.

На його думку, це вказує на той факт, що адміністрація США досі чітко не визначилася зі своїми стратегічними цілями.

“Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети“, – переконаний екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.